De Paul alla Juventus, calciomercato: Paratici si inserisce e fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, la campagna di rafforzamenti dei bianconeri non si ferma: Fabio Paratici ha individuato in Rodrigo De Paul un tassello importante da consegnare ad Andrea Pirlo. L’argentino sembrava essere indirizzato al Leeds, ma l’affare rischia di saltare

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL LEEDS/ Juventus scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo aver messo a segno il colpo Morata, aver puntato con decisione Moise Kean ed Emerson Palmieri, Fabio Paratici ha drizzato le antenne anche per Rodrigo De Paul. Sul calciatore dell’argentino i bianconeri hanno effettuato dei sondaggi già da tempo, portando avanti i discorsi con l’entourage del centrocampista: fino a poco tempo fa i bianconeri non avevano presentato alcuna offerta all‘Udinese, ma qualcosa nelle ultime ore sembra essere cambiato.

De Paul sembrava in procinto di trasferirsi in Inghilterra, e più precisamente al Leeds, che era disposta a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del talento sudamericano, autore di una stagione altisonante, condita da 6 goal e 7 assist. Tuttavia, l’inserimento di Paratici, che ha già trovato da tempo l’accordo con il calciatore, rischia seriamente di far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, l’Udinese acquista Pereyra: assist per i bianconeri?

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL/ Il fatto che l’Udinese abbia definito l’affare legato a Roberto Pereyra dal Watford, ex centrocampista proprio della Juventus, potrebbe essere letto come un indizio di mercato piuttosto importante. Le prossime ore potrebbero essere decisive per quanto concerne l’affare legato a De Paul, per il quale i rumours non si sono affatto placati: fermo restando che ci sono anche delle possibilità che il calciatore possa restare ad Udine, nel caso in cui la Juve riuscisse a piazzare i suoi esuberi, un eventuale assalto dei bianconeri non sarebbe affatto da escludere.

Le prossime ore potrebbero essere decisive in tal senso: se Douglas Costa e Khedira dovessero uscire, ecco che Paratici potrebbe mettere sul piatto i 35 milioni richiesti dal club friulano.