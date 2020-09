Il calciomercato della Juventus si appresta ad entrare nelle battute conclusive. C’è tempo fino al 5 ottobre per le trattative.

Quattro punti in due gare per squadra di Andrea Pirlo, che ancora attende rinforzi nei prossimi giorni per lottare per il decimo scudetto consecutivo e per far bene in Europa. I tanti impegni ravvicinati obbligano, di fatto, i club ad avere una rosa lunga e di qualità. Con le cinque sostituzioni a gara che in serie A possono davvero fare la differenza.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

Calciomercato Juventus, un laterale e un centrocampista nel mirino

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il calciomercato delle big a pochi giorni dalla chiusura delle trattative. E il quotidiano rosa non pensa che possano esserci grandi colpi all’orizzonte per i bianconeri. Che in avanti puntano a Federico Chiesa, il cui arrivo dalla Fiorentina potrebbe avvenire in extremis. Le prime due giornate di campionato hanno evidenziato soprattutto due lacune nella rosa bianconera, quella di un centrocampista centrale dai piedi buoni e quella di un laterale sinistro. In assenza di Alex Sandro, infortunato, e con De Sciglio sul mercato, per adesso infatti si è affidato al giovane Frabotta.

LEGGI ANCHE — >Calciomercato Juventus, Paratici pensa al ritorno dell’attaccante