Chiesa è vicinissimo a vestire la maglia della Juventus, ma dove giocherebbe nella rosa di Pirlo? Ecco tutte le possibili soluzioni

Federico Chiesa è prossimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. È infatti la settimana decisiva per chiudere l’operazione che porterebbe l’attaccante viola alla Juventus, il pupillo di Commisso avrebbe il benestare per la partenza ma per chiudere, definitivamente, l’operazione la Vecchia Signora dovrà piazzare sul mercato gli esuberi. Sulla lista dei partenti ci sono in special modo Douglas Costa e Khedira: il primo potrebbe cambiare campionato, ci sono forti interessi della Premier League, mentre invece per il centrocampista tedesco si parla di rescissione di contratto concordata. I bianconeri una volta sistemati i due giocatori in uscita avrebbero le liquidità necessarie per chiudere definitivamente per Chiesa. Ma dove giocherà l’attaccante nella rosa di Pirlo? Tutto le possibili soluzioni.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: dove giocherebbe l’attaccante

Federico Chiesa è considerato tra i giovani più promettenti della sua generazione, non è un caso sia già diventato uno dei punti fermi della Nazionale maggiore di Mancini e che alla Fiorentina abbia la nomea di fuoriclasse. Il ruolo di Chiesa è principalmente quello di attaccante esterno, ma visto lo spirito di adattamento, può fare sia l’ala destra oltre che a sinistra: proprio come Douglas Costa. Molti abile negli accentramenti il giocatore vanta un buon tiro e un ottimo dribbling. Nella Juventus rivoluzionaria by Pirlo potrebbe, all’occorrenza, prendere la posizione di seconda punta per supportare Morata. La Juventus andrebbe a rinforzarsi con un giocatore molto utile che darebbe anche quell’ulteriore contributo nella manovra offensiva.

Ma come dicevamo poc’anzi per dare l’assalto definitivo al talentoso attaccante prima bisognerà necessariamente vendere. I possibili partenti sono Douglas Costa, Rugani, De Sciglio e Khedira. Ma per affondare definitivamente alla Juventus basterebbe la cessione dell’esterno brasiliano più la rescissione, oramai concordata, di Khedira. Per Rugani continuano ad esserci interessi dalla Premier League (West Ham) mentre per De Sciglio si stanno valutando diverse soluzioni last minute.