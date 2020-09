Alonso alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa ad una condizione

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso interessa molto alla dirigenza bianconera. Lo spagnolo rappresenterebbe un’ottima occasione, che si potrebbe concretizzare laddove Paratici riuscisse a concludere la cessione di Mattia De Sciglio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCOS ALONSO CHELSEA/ In queste calde ore di calciomercato, la Juventus è sicuramente una tra le società più attive. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris è alla spasmodica ricerca di innesti con i quali migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che nell’ultima parentesi all’Olimpico contro la Roma ha palesato non pochi limiti strutturali. Ecco perché gli uomini di mercato bianconeri sono al lavoro alla ricerca di potenziali occasioni da sfruttare, con un occhio, però, sempre al bilancio.

in questo senso, il nome di Marcos Alonso nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge. Il laterale ex Fiorentina, ormai in rotta di collisione con Lampard, ha chiesto la cessione al Chelsea, e potrebbe essere accontentato laddove arrivasse un’offerta importante. I Blues valutano lo spagnolo circa 35 milioni di euro, ma sembrano essersi aperti sulla possibilità di avallare un prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juve, Marcos Alonso arriva se parte De Sciglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALONSO DE SCIGLIO/ La Juve osserva con molto interesse la situazione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. L’eventuale arrivo di Marcos Alonso è però legata ad un’eventuale cessione di De Sciglio, per il quale le possibilità di trasferirsi alla Roma si sono drasticamente ridotte, anche e soprattutto in concomitanza del fallimento della trattativa Dzeko.

Come riporta Sky Sport, queste due operazioni sono tra loro strettamente correlate, e il felice esito dell’una potrebbe ripercuotersi positivamente anche sull’altra. Gli ultimi giorni di calciomercato sicuramente ci diranno di più a tal proposito.