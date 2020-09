Il rinnovo del contratto di Dybala potrebbe complicarsi, le parti non sembrano avere trovato l’accordo. La Joya chiede il doppio del suo attuale compenso.

Il rinnovo del contratto di Paulo Dybala con la maglia della Juventus sembra essere ad una fase di stallo. C’è infatti una profonda freddezza fra le parti: l’entourage del giocatore chiederebbe un rinnovo, voluto fortemente dalla Joya, del doppio rispetto al corrispettivo percepito, in questo momento, di 7,5 milioni di euro. Sostanzialmente le richieste sono di 15 milioni a stagione, cifra reputata eccessiva in questo momento storico dalla società bianconera. Ora si faranno le dovute considerazioni, ma qualora continuasse questa incomprensione non è scontato che Dybala possa lasciare la Juventus anche a gennaio.

Addio Dybala? Calciomercato Juventus: c’è una novità sul rinnovo

Le parti, naturalmente, vorrebbero arrivare ad un compromesso ma le richieste dell’entourage dell’argentino, viste anche le prestazioni offerte nella scorsa stagione, sono le stesse dei vari top player internazionali. Dunque Dybala ritiene opportuna la richiesta della doppia cifra, che dovrebbe ammontare intorno ai 15 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio di quello che percepisce attualmente l’attaccante argentino alla Juventus. La società bianconera ha sempre dichiarato che si faranno eccezioni solo per Ronaldo, dunque, le richieste dell’argentino sembrano non trovare il consenso societario. E se non dovesse arrivare il compromesso Dybala finirebbe nuovamente sul mercato e davanti ad offerte importanti (superiori agli 80 milioni) potrebbe lasciare la Juventus anche già a gennaio.

Molte infatti potrebbero essere le società ai vertici europei interessate all’attaccante, in Premier League potrebbe ripresentarsi il Tottenham di Mourinho, che era già andato molto vicino a prenderlo giusto una stagione fa. Ma si potrebbero fare avanti anche le due spagnole, entrambe bisognose di un nuovo attaccante di qualità e sostanza. Insomma il mercato per Dybala non mancherebbe ma la volontà societario è quella di poter, comunque, raggiungere un compromesso potendo permettere alla Joya di rimanere in bianconero ancora per un po’.