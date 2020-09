Serie A, aumenta il numero dei positivi al Covid nel Genoa

By

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in serie A. Il numero di positivi in casa Genoa infatti è ancora in salite: ora sono 15.

Il Covid continua purtroppo ad essere presente nelle nostre vite e per i calciatori della massima serie non c’è alcuna differenza rispetto agli altri lavoratori. Il rischio di essere contagiati esiste e lo confermano anche gli ultimi numeri relativi al focolaio divampato nel Genoa. Dove il numero di positivi adesso si è attestato a quota 15, tra cui gli ex juventini Perin e Pjaca.

Serie A, 15 positivi nel Genoa

A comunicare la notizia è stato lo stesso club rossoblù sul proprio sito ufficiale. “Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate” si legge nella nota.

