Dopo la parentesi scozzese, al Kilmarnock, il giovane difensore della Juventus Dario Del Fabro andrà in prestito in Olanda: nell’ADO Den Haag

Dario Del Fabro andrà a giocare in prestito all’Ado Den Haag. Il giovane difensore della Juventus dopo la parentesi scozzese, al Kilmarnock, raggiungerà l’Olanda per giocare nell’Ado Den Haag, squadra conosciuta anche per essere stata, in passato, gemellata con i tifosi della curva sud della Juventus. È stato quindi definito il prestito del giocatore originario di Alghero, all’Ado Den Haag, club olandese che milita in Eredivisie proprio come l’Ajax. Operazione che verrà ufficializzata già oggi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici aggiorna sull’operazione Chiesa

Calciomercato Juventus, nuovo prestito in casa bianconera: va in Olanda

Intanto in casa bianconera sta per ritornare la Champions League, la competizione più stregata e sentita dalla Juventus. La squadra allenata da Pirlo figurerà in prima fascia ma nonostante la posizione favorevole si potranno incontrare pericolosi avversari, come il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi non hanno mai alzato una Coppa alla guida del tecnico spagnolo e anche quest’anno ci riproveranno, un avversario tutt’altro che semplice.

LEGGI ANCHE>>>Sorteggi Champions, Juventus: i pericoli da evitare

Per quanto concerne il mercato, invece, si punta forte ancora per Federico Chiesa. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato sembra essere molto vicino al passaggio in maglia bianconera ma per dare l’assalto definitivo al talentoso attaccante prima bisognerà necessariamente vendere. I possibili partenti sono Douglas Costa, Rugani, De Sciglio e Khedira. Per l’affondo definitivo basterebbe la cessione dell’esterno brasiliano e l’eventuale rescissione, oramai concordata, di Khedira. Per Rugani, invece, continuano ad esserci interessi dalla Premier League (West Ham) e dalla Liga, il Valencia lo voleva in prestito ma la Juventus lo vuole lasciar partire solo a titolo definitivo. mentre per De Sciglio si stanno valutando diverse soluzioni last minute anche dalla Serie A, come la Roma che nelle ultime settimana ha chiesto informazioni sul terzino italiano. In questa eventualità i bianconeri andrebbero a chiudere per un sostituto, i nomi che continuano a fare gola sono quelli di Marcos Alonso (anche cercato dall’Inter) e di Emerson Palmieri: entrambi del Chelsea.