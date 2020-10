Tre club inglesi avrebbero chiesto informazioni su Demiral centrale che sta piacendo molto in Premier League, è arrivata la risposta della Juventus:

Il classe 1998 della Juventus dopo un’annata fra alti in campo e bassi, purtroppo, fuori dal campo per colpa di un infortunio che l’ha tenuto fermo per diverso tempo, sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei volti del futuro della difesa bianconera: carattere, grinta e determinazione. Tutte caratteristiche che ne confermano il phisique du role da Juventus. Su Demiral però cominciano ad arrivare interessi internazionali, soprattutto dalla Premier League. Tre big inglesi hanno rispettivamente chiesto informazioni sul centrale turco della Juventus. Manchester United, Tottenham ed Everton avrebbero avanzato delle offerte per il centrale della Juventus.

Calciomercato, tre club inglesi su Demiral: la risposta della Juventus

Offerte già rispedite al mittente dalla società bianconera che vuole ancora puntare molto sul calciatore turco, reputato fondamentale per il progetto. Dunque il mercato, almeno su Demiral, si può considerare chiuso. L’offerta formulata dalle tre inglesi, come riportato anche in un sondaggio di ‘Calciomercato.com‘, ammonterebbe alla cifra di 30 milioni di euro. Ma almeno per questa sessione di mercato la Juventus esclude tassativamente una partenza del giovane difensore che, ripetiamolo, è parte integrante del progetto.

Non è la stessa cosa per l’esterno brasiliano Douglas Costa che è invece sul mercato e la Juventus lo cederebbe volentieri proprio per favorire il mercato in entrata. Come sappiamo il club bianconero è vicinissimo a Federico Chiesa, l’esterno/attaccante della Fiorentina è l’obiettivo numero uno di Paratici per il reparto offensivo. Accordo che sembra essere già in porto ma per confermare ufficialmente l’operazione bisognerà prima di tutto cedere l’esterno brasiliano. Costa non sembra intenzionato ad andarsene, o almeno, non alle squadre a cui è stato proposto, come il Wolverhampton con tanto di ausilio del super agente Jorge Mendes. Qualora la Juventus dovesse mantenere Douglas Costa in rosa l’operazione Chiesa potrebbe essere rinviata a gennaio o alla peggiore delle ipotesi saltare definitivamente.