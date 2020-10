La Juventus avrebbe un altro obiettivo per la difesa, sempre proveniente dal Chelsea, stiamo parlando di Marcos Alonso, che piace anche all’Inter

La Juventus è interessata all’acquisto di un nuovo terzino, forze fresche da affiancare ai centrali di difesa, con l’infortunio di Alex Sandro e il probabile addio di Mattia De Sciglio la Vecchia Signora vorrebbe potenziare ulteriormente i laterali di difesa, due nomi sembrano avere l’interesse prioritario, stiamo parlando di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi provenienti dal Chelsea. Il profilo dell’italo brasiliano è cercato già da diverso tempo ma nelle ultime ore anche l’altro giocatore sembra aver suscitato l’interesse della società bianconera.

Calciomercato Juventus: non solo Palmieri dal Chelsea, piace anche…

La Juventus vorrebbe agire proprio come con l’operazione Morata dall’Atletico Madrid, un prestito con diritto di riscatto per il laterale del Chelsea. Ma c’è anche da tenere conto della concorrenza dell’Inter che grazie all’allenatore Antonio Conte, ex mister del Chelsea rimarrebbe alla finestra qualora ci fosse la possibilità per prendere l’ex Fiorentina. Ma sia l’Inter che la Juventus, prima di piazzare un operazione in entrata sugli esterni dovranno privarsi di almeno un giocatore. Per la Juventus il nome, come dicevamo poc’anzi, è quello di Mattia De Sciglio. Sono molti i club interessati al laterale italiano, in primis: Roma, Barcellona e Paris Saint Germain. Ma ieri sera anche la Fiorentina è tornata in carica per l’ex terzino del Milan. Ciò non significa però che De Sciglio sarà automaticamente ceduto, ma da qui al 5 ottobre tutto può succedere.

Stessa cosa per l’esterno. I bianconeri stanno cercando come nuovo acquisto il profilo di Federico Chiesa, un colpo che sembra avere già il benestare di giocatore e società ma che senza una cessione da parte degli esuberi juventini non potrà avvenire. Infatti Chiesa potrà arrivare solo qualora la Juventus riuscisse nell’impresa di poter vendere Douglas Costa, così da ottenere il compenso adeguato.