Chiesa alla Juventus, calciomercato: il sì potrebbe arrivare in giornata

Calciomercato Juventus, Chiesa si avvicina a grandi passi alla Vecchia Signora: secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, già nella giornata odierna i viola potrebbero accettare l’offerta di 55 milioni fatta pervenire dalla Vecchia Signora.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA/ Manca poco per il sì della Fiorentina alla Juventus sul fronte Chiesa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttojuve.com, infatti, quella giocata ieri contro la Sampdoria potrebbe essere l’ultima partita ufficiale del talento italiano con la maglia della Viola. Rocco Commisso sembra infatti intenzionato ad accettare l’offerta formulata nei giorni scorsi da Fabio Paratici: i Campioni d’Italia hanno messo sul piatto circa 55 milioni di euro, articolando il tutto con la formula del prestito con diritto di riscatto, e dilazionando la cifra in 4 anni.

Dopo l’ostracismo delle settimane scorse, la dirigenza gigliata sembra essere entrata nell’ordine di idee di accontentare le richieste dell’esterno, intenzionato a sposare la causa della Vecchia Signora. Per Chiesa è già pronto un quinquiennale da circa 5 milioni di euro a stagione e la possibilità, soprattutto, di calpestare palcoscenici importanti anche in campo internazionale.

Calciomercato Juve, Chiesa a un passo: i dettagli dell’affare

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA/ La fumata bianca è attesa al massimo per domani:c’è assoluto ottimismo, con la Juve che avrebbe affondato il colpo indipendentemente dall’esito della cessione di Douglas Costa, per il quale al momento non sono arrivate offerte concrete e non è detto che possano arrivare da qui al termine della sessione di calciomercato. Con il laterale italiano, Pirlo avrebbe a disposizione un’ulteriore freccia nella propria faretra, da poter utilizzare sia a gara in corso, sia dall’inizio in molti ruoli: sia come esterno alto in un offensivo 4 3 3, sia come quinto di centrocampo nel 3-5-2.

