Calciomercato, la Juve continua a chiedere 40 milioni per Douglas Costa

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha fissato a 40 milioni il prezzo per cedere Douglas Costa: per l’esterno brasiliano, però, al momento non sono pervenute offerte concrete né dall’Inghilterra, né dalla Francia. Proposte ufficiali sono giunte soltanto dal Qatar e dalla Cina, rifiutate dal calciatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA/ A tenere banco in casa Juventus in queste ultime frenetiche ore di calciomercato è sempre la situazione relativa a Douglas Costa, che sembra essere stato inserito dalla dirigenza bianconera nella lista dei possibili partenti. Pirlo ne ha centellinato l’utilizzo delle prime due uscite stagionali, segnale inequivocabile della non assoluta centralità del calciatore all’interno del suo progetto tattico.

Leggi anche–>Chiesa alla Juventus, gli ultrà viola gli levano la fascia da capitano

A dispetto dei numerosi infortuni che ne hanno frenato l’ascesa, e a dispetto anche della sua carta d’identità non più verde ( per usare un eufemismo), la Juve però continua a chiedere per Costa una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un costo ritenuto eccessivo dai vari club europei che fino ad ora hanno bussato alle porte del brasiliano, provando a instaurare un dialogo con il suo entourage. Nelle scorse settimane soprattutto il Manchester United e il Wolverhampton in Premier League e il Psg in Ligue 1 sembravano i club più interessati.

Calciomercato, Douglas Costa in partenza: la Juve aspetta possibili acquirenti

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA/ Per adesso, però, le uniche offerte ufficiali che sono arrivate sia alla Juve, sia all’ex Shakhtar provengono dalla Cina e dal Qatar: avances rifiutate dal sudamericano, che intende giocarsi le sue possibilità in una competizione probante come la Champions League e non si sente ancora pronto ad essere ricoperto d’oro in questi lontani ed ameni lidi esotici. Il problema è che i principali top club europei sono sì alla finestra per il calciatore, ma per adesso non hanno imbastito alcunché di ufficiale.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, un affare in vista con il Parma

La Juve aspetta, convinta che qualcosa possa smuoversi in questi ultimi giorni di calciomercato. Paratici non intende svendere Costa, pagato dal Bayern Monaco circa 56 milioni di euro: realizzare un’altra minusvalenza potrebbe essere deleterio per il club campione d’Italia. Le prossime ore saranno quindi assolutamente decisive in tal senso.