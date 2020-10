Juventus Napoli, conferenza stampa Pirlo: dove e come vederla

Manca poco all’inizio della conferenza stampa di Andrea Pirlo in vista della gara di domani sera all’Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli, nel big match della terza giornata del campionato di Serie A.

JUVENTUS NAPOLI CONFERENZA STAMPA PIRLO/ Una partita da non sbagliare, per non compromettere quanto di buono fatto vedere nella prima uscita stagionale contro la Sampdoria, e per non perdere troppo terreno dall’Inter capolista a punteggio pieno. Nella Juve che si prepara al big match di domani sera all’Allianz Stadium contro il galvanizzato Napoli di Gennaro Gattuso, l’unico imperativo, ancora una volta, deve essere la vittoria. Non sarà facile per i bianconeri, che se la dovranno vedere con Mertens e compagni, che sembrano viaggiare sulle ali dell’entusiasmo, rinfrancati dal doppio successo ottenuto contro Parma e Genoa.

Tra pochi minuti Andrea Pirlo parlerà in conferenza stampa: le parole dell’allenatore bianconero potrete seguirle in diretta testuale sul nostro sito. C’è attesa per capire le sensazioni del “Maestro”, alla vigilia di una gara che potrà dire molto sulle velleità dei neo campioni d’Italia di ambire nuovamente al tricolore.

Conferenza stampa Pirlo, Juve Napoli: diretta testuale su juvelive

Tanti i dubbi di formazione dell’ex compagno di squadra di Gennaro Gattuso, che riguardano soprattutto il centrocampo e l’attacco. In mediana i favoriti sembrano essere Bentancur, Arthur e Ramsey, anche se le quotazioni di McKennie sono in lieve rialzo, vista la squalifica di Adrien Rabiot. In attacco dovrebbero trovare spazio il confermatissimo Cristiano Ronaldo e Kulusevski: si giocano una maglia da titolare Morata e Dybala, con il primo che appare in netto vantaggio. Sull’out mancino Frabotta favorito su De Sciglio, in odore di cessione.

Di questo, e di tanto altro, parlerà Andrea Pirlo, chiamato a rispondere alle domande dei giornalisti anche su un altro argomento spinoso: gli oggettivi passi indietro mostrati dalla sua squadra in occasione della gara contro la Roma.