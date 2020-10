Mattia De Sciglio andrà probabilmente in prestito al Lione, l’ultima indiscrezione di mercato lanciata da calciomercato.com è verso la Francia

Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus in direzione Francia, in Ligue 1 al Lione. L’ultima indiscrezione di mercato lanciato dal portale Calciomercato.com vedrebbe protagonista il laterale bianconero in direzione della rivale che giusto nella scorsa Champions League eliminò i bianconeri agli ottavi di finale di Uefa Champions League. Il difensore classe 1992 ex Milan sarebbe un desiderio del tecnico Rudi Garcia che avrebbe bisogno di rinforzi proprio in difesa. L’operazione verterebbe su un prestito secco fra le parti.

Calciomercato Juventus, De Sciglio verso la Francia

Mattia De Sciglio verso la Francia e la sua cessione con un prestito secco garantirebbe alla Juventus un piazzamento importante degli esuberi, infatti come stiamo vedendo in questo mercato estivo, il grande problema della Vecchia Signora era proprio negli esuberi. Un mercato decisamente difficile vista la situazione economica post Covid-19 che ha limitato non poco la Vecchia Signora che sembra essere vincolata proprio davanti al piazzamento di tutti quei giocatori ormai a fine ciclo. Uno degli obiettivi in entrata è sempre Federico Chiesa ma proprio per il problema esuberi e il mancato trasferimento di Douglas Costa l’operazione è, attualmente, in stand-by.

Nell’operazione Chiesa e in tal senso le parti sembrano essere vicine ad un accordo ma come dicevamo poc’anzi il mancato piazzamento di Douglas Costa potrebbe limitare, almeno in questa sessione di mercato, il passaggio definitivo dell’esterno/attaccante italiano in maglia bianconera. Pirlo e i tifosi della Juventus ci sperano ancora ma nel caso l’operazione saltasse non è escluso possa riaprisi nel mercato invernale quando probabilmente la Juventus tornerà a cercare di vendere gli esuberi, il grande problema che sta limitando il mercato della Vecchia Signora, ma con la cessione di De Sciglio e di Rugani andato anche lui in Ligue 1 al Rennes, si sta risolvendo in parte la situazione. Il mercato sta per finire e i bianconeri dovranno affrettarsi.