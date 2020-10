Calciomercato Juventus, sta per sfumare un obiettivo per l’attacco

Ultime ore che saranno cruciali per il calciomercato della Juventus. I bianconeri infatti hanno poco tempo per mettere a segno dei colpi.

Andrea Pirlo ha la necessità di rinforzare la sua rosa ed è soprattutto l’attacco il reparto nel quale dovrebbe arrivare un nuovo innesto. L’obiettivo numero uno è Federico Chiesa, che sarebbe senz’altro un acquisto molto oneroso per il club torinese. Ma c’è anche la necessità di cedere degli elementi per non appesantire troppo il monte ingaggi.

Calciomercato Juventus, Kean vicino al Psg

Nel frattempo sta per sfumare quello che poteva essere un obiettivo per l’attacco, ovvero Moise Kean. Il Corriere dello Sport riporta quanto rivelato da L’Equipe, ovvero che il calciatore italiano che attualmente milita nell’Everton potrebbe a breve cambiare maglia. Non per tornare in Italia, però. Perché Kean infatti sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Psg. Dove avrebbe l’opportunità di giocare al fianco di grandi campioni come Neymar, Di Maria e Icardi per magari “rubare” loro qualche segreto per segnare tanti gol.

