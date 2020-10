Il nuovo acquisto Federico Chiesa voluto fortemente dalla società in special modo da Fabio Paratici non sembra convincere tutti i tifosi della Juventus

Federico Chiesa è un nuovo giocatore della Juventus, il giovane esterno/attaccante italiano era voluto fortemente dalla società, oltre che dall’allenatore anche e soprattutto dal direttore sportivo Fabio Paratici che l’ha cercato per diverso tempo come un punto fermo anche per il futuro. Un acquisto che nonostante abbia scaldato gli animi di alcuni tifosi, non ha convinto, del tutto, altri. Infatti Chiesa nonostante la giovane età e lo spirito di adattamento non ha convinto alcuni supporter bianconeri che avrebbero gradito di più un rinforzo difensivo, ad esempio, sui laterali. Insomma un degno di erede di Alex Sandro.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, giallo nazionali: sette giocatori lasciano la bolla ma…

Calciomercato Juventus, Chiesa: il nuovo acquisto divide i tifosi

Ma fra gli scettici sul nuovo acquisto ci sono anche ex giocatori e opinionisti, tra questi c’è anche l’ex difensore dei bianconeri, Pasquale Bruno, molto duro nei confronti del classe 1997, ieri sera a Tiki Taka: “L’affare vero lo ha fatto la Fiorentina, sessanta milioni di euro per lui sono troppi: alla fine è un giocatore tipo Bernardeschi, non sarà mai un top player. Chiesa simula troppo, deve cascare meno. Un calciatore modesto“. Anche un tifoso come Giampiero Mughini non sembra molto entusiasta sull’acquisto dell’attaccante, anche lui ieri a Tiki Taka ha detto: “Non so se l’acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus. Comunque i tifosi della Fiorentina non si lamentino, gli arriveranno 60 milioni”. Ma tra i presunti detrattori e scettici c’è anche chi, ovviamente, ne promuove le doti come Iualiano e Tacchinardi.