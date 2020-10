Donnarumma alla Juventus, calciomercato: ecco la priorità del portiere

Calciomercato Juventus, Gianluigi Donnarumma continua ad essere un obiettivo concreto per i bianconeri, anche se la la priorità del portiere sarebbe al momento il rinnovo con il club rossonero. Tuttavia la clausola richiesta da Raiola potrebbe far saltare tutto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA MILAN RINNOVO/ Il nome di Donnarumma è stato accostato con molta insistenza, in più di una circostanza, alla Juventus. Il portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia è stato individuando dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris come l’erede designato di Szczesny, del quale prenderebbe di fatti il posto, spalancando le porte ad un ipotetico addio dell’estremo difensore polacco. Il fatto che il contratto dell’attuale numero 1 del Milan scada la prossima estate non può essere sicuramente trascurato: i bianconeri metterebbero sul piatto qualcosa come 10 milioni di euro a stagione per 4 anni, anche se al momento, la priorità di Gigio sembrerebbe essere il rinnovo con il Diavolo.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti proficui tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore, quel Mino Raiola vero e proprio padrone di molte trattative del calciomercato. I passi avanti per il rinnovo dell’estremo difensore sono stati compiuti, anche se una vera e propria fumata bianca non è ancora arrivata.