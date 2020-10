Juve, ufficializzate le date di anticipi e posticipi fino alla 16° giornata

Con un comunicato apparso sul sito della Lega Calcio sono stati resi noti le date degli anticipi e dei posticipi di tutte le gare fino alla sedicesima giornata di Serie A. Ecco quando i bianconeri guidati da Andrea Pirlo scenderanno in campo.

JUVENTUS DATE ANTICIPI POSTICIPI/ Questa sosta delle Nazionali non si può dire che non sia giunta al momento giusto. Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una settimana di polemiche, di tensioni, alimentate ovviamente da quello che è successo, o meglio non successo, tra Juve e Napoli. Il big match della terza giornata che non si è disputato per le celeberrime ragioni ha fatto gridare allo scandalo, tanto è vero che il presidente Gravina e il ministro Spadafora si sono incontrati recentemente per cercare di porre un freno a tutta questa mole mediatica.

Se la situazione dovesse rimanere così com’è, la Serie A dovrebbe ripartire senza alcuna remora dopo la sosta.Ecco perché la Lega Calcio ha diramato un comunicato all’interno del quale sono state ufficializzate le date degli anticipi e posticipi dalla quarta alla sedicesima giornata di Serie A. Vediamo insieme quando scenderanno Cristiano Ronaldo e compagni.