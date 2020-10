Una nuova operazione con il Barcellona. Quello che si profila nelle nuove indiscrezioni potrebbe avere del clamoroso: uno scambio Bernardeschi- Dembele

La Juventus con il Barcellona ha ormai un rapporto consolidato nel mercato, come sappiamo già quest’anno le due società sono riuscite a chiudere l’operazione scambio di cartellini fra i due centrocampisti Arthur e Pjanic. Ma il legame nel calciomercato fra le due società potrebbe non concludersi qui. Sembra infatti, stando alle indiscrezioni riportate su ‘Calciomercato.it‘ che si profila una nuova operazione. Dembele è in uscita dal Barcellona e piacerebbe molto a Pirlo, infatti, nella prossima sessione di mercato invernale, potrebbe esserci un nuovo scenario di mercato: un super scambio di cartellini fra Dembele e Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, affare con il Barcellona in vista: nuovo scambio

L’ex giocatore del Borussia Dortmund non è entrato nelle grazie del nuovo allenatore Koeman e non figura fra i titolarissimi della squadra, un suo addio non è per nulla scontato. Stando infatti alle ultime indiscrezioni Dembele non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il Barcellona che è in scadenza nel giugno 2022, con la Vecchia Signora che sta cercando l’occasione ideale a prezzo di saldo a Torino.