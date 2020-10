Donnarumma alla Juventus, calciomercato: il portiere detta le sue condizioni

Terminata da pochi giorni la sessione estiva, i pensieri degli addetti ai lavori sono già proiettati alla prossima stagione. In questo senso, la Juve sta scandagliando il mercato alla ricerca di importanti occasioni con le quali migliorare la rosa: e Donnarumma piace e non poco…

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA MILAN/ La diatriba Donnarumma-Milan per la questione inerente il rinnovo contrattuale del portierone classe ’99 nativo di Castellammare di Stabia potrebbe ben presto giungere ad una soluzione definitiva. Secondo quanto riportato da calciomercatonews, infatti, nei prossimi giorni l’entourage dell’estremo difensore, Mino Raiola, e i vertici dirigenziali rossoneri dovrebbero incontrarsi per mettere finalmente nero su bianco ad un accordo che legherebbe il campano al “Diavolo” per almeno quattro stagioni. Tuttavia, ci sono ancora alcuni dettagli da limare per giungere alla fatidica fumata bianca.

Uno dei più importanti motivi del contendere riguarda il presunto inserimento di una clausola rescissoria all’interno del contratto, contestualmente al rinnovo e prolungamento. Soluzione poco gradita a Maldini, che sarebbe disposto tuttavia ad assecondare le richieste di Donnarumma e Raiola ponendola a circa 50 milioni. Cifra ritenuta ancora troppo alta dai diretti interessati, anche se la sensazione è che la fumata bianca non sia impossibile da trovare.