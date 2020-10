La Juventus guarda sempre al futuro. Lo hanno confermato anche gli ultimi investimenti fatti sul calciomercato da parte dei bianconeri.

La dirigenza juventina si è confermata ancora come lungimirante, ingaggiando dei calciatori che saranno le colonne portanti della squadra per anni. Merito in primis di Fabio Paratici e di tutti colori i quali si occupano delle trattative, con la capacità di arrivare primi sui talenti di tutto il mondo. Proprio il futuro di Paratici è ormai oggetto di rumors di mercato. Quale sarà la sua decisione?

Juventus, quale sarà la decisione di Paratici?

Come riporta Calciomercato.it, a breve si potrebbe conoscere il futuro del dirigente bianconero. Al quale non mancano di certo, come detto, gli estimatori. Il prossimo 15 ottobre è in programma un Cda della società nel quale si potrebbe fare chiarezza anche sul percorso professionale di Paratici. Rimarrà alla Juventus? Non è da escludere. Ma non è nemmeno da escludere che possa decidere di intraprendere una nuova avventura. A corteggiarlo c’è soprattutto la Roma di Friedkin, alla ricerca di un dirigente sportivo di spessore ed esperienza. Ma non si escludono nemmeno le piste che portano a Manchester United e Psg. Altre destinazioni che sicuramente intrigano, considerata anche la forza economica di questi club.