Juventus, McKennie spiega il perché della sua scelta

La Juventus ha scommesso tanto su McKennie, centrocampista americano che la società bianconera ha prelevato dai tedeschi dello Schalke.

Non ci ha pensato in fondo tanto Andrea Pirlo a gettarlo nella mischia, tant’è vero che alla prima partita contro la Sampdoria lo ha schierato già titolare. Di sicuro dunque il mediano troverà molto spazio sulla linea mediana dei bianconeri, considerati anche i tanti impegni che attendono la squadra torinese nelle prossime settimane. Tra serie A e Champions League ovviamente.

Juventus, le parole di McKennie

“È emozionante far parte della nuova generazione ha detto McKennie a ESPN. “Giochi in una squadra che è sempre in vista e vivi l’esperienza di giocare giorno dopo giorno con i migliori giocatori del mondo”. “È stato molto intrigante venire alla Juventus, mister Pirlo è stato uno dei migliori nel suo ruolo, simile a quella che ricopro io”, ha detto ancora il centrocampista americano. Felice della sua esperienza in serie A e del suo nuovo tecnico. “Sapevo che avrei potuto imparare così tanto da lui come mio allenatore. A volte gioca con noi, sembra così elegante e disinvolto, ma non puoi togliergli la palla” ha concluso il mediano.

