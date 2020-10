Secondo il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, dietro il mancato passaggio di Milik alla Roma c’è di mezzo la Juventus

Aurelio De Laurentis presidente del Napoli, come riportato in un sondaggio di ‘tuttojuve‘, sostiene che dietro il mancato passaggio di Milik alla Roma ci sia di mezzo l’intervento della Juventus. Come sappiamo il centroavanti polacco è stato per diverso tempo uno degli obiettivi per l’attacco dei bianconeri, voluto fortemente dall’ex tecnico Maurizio Sarri, poi l’addio dell’allenatore toscano avrebbe fatto balzare l’attaccante ai primi posti del mercato della Roma. Il suo addio a Napoli avrebbe aperto la trattativa tra giallorossi e bianconeri per Edin Dzeko, che sembrava ormai sicuro del suo passaggio in bianconero.

De Laurentis accusa la Juventus: i bianconeri hanno bloccato l’affare

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis ha parlato dell’operazione Milik al giornale ‘La Repubblica’ sostenendo che dietro ai rifiuti del giocatore ci sia stato lo zampino della Juventus. Su Repubblica il presidente del Napoli sostiene che dietro la trattativa ci sia stato l’intervento del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici che avrebbe fatto di tutto per recare danni economici agli azzurri, facendo, dunque, saltare un operazione dal complessivo di 30 milioni di euro.