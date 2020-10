Calciomercato Juventus, Ronaldo può andare al Psg se…

Si parla di calciomercato della Juventus in questi giorni anche in ottica futura, ma c’è chi parla anche di una possibile grande partenza, quella di CR7.

I media spagnoli infatti sembrano avere pochi sul fatto che Cristiano Ronaldo alla fine di questa stagione cambierà aria e danno per possibile un accordo del campione portoghese con il Psg, squadra nella quale troverebbe altri grandissimi campioni ben felici di giocare al suo fianco.

Calciomercato Juventus, difficile parlare dell’addio di Ronaldo

Come spiega Tuttosport, in realtà al momento è impossibile decifrare il futuro di Cristiano Ronaldo. Del resto siamo solamente all’inizio di questa stagione e ci sono da affrontare numerosi impegni. Una delle sfide principali del portoghese è quella di riuscire a riportare la Champions League a Torino dopo 25 anni, visto che l’ultimo trionfo è datato 1996. Il quotidiano torinese sottolinea come Ronaldo potrebbe sentire il bisogno di cambiare aria se riuscisse a centrare questo grande obiettivo. Tuttavia bisognerebbe anche valutare le condizioni economiche di Juventus e Psg alla fine della stagione in corso, considerati i tanti problemi che le squadre di calcio stanno affrontando in questo periodo. Troppi punti interrogativi per pensare, oggi, che Ronaldo possa andare via.