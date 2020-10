Calciomercato Juventus, c’è un concorrente per Alaba

Il calciomercato della Juventus si è chiuso lo scorso 5 ottobre ma adesso lo sguardo della dirigenza bianconera è già rivolto al futuro.

Potrebbero esserci degli innesti da fare già a gennaio nella rosa di Andrea Pirlo e nello stesso tempo si può già iniziare a guardare anche alla prossima stagione, visto che ci sono dei calciatori che saranno svincolati a giugno del prossimo anno e che potrebbero essere degli ottimi acquisti a parametro zero. Nell’elenco c’è anche David Alaba, classe 1992, elemento in forza al Bayern Monaco nel quale è un titolare indiscusso.

Calciomercato Juventus, anche il City su Alaba

Come riporta Tuttosport, la Juve continua a rimanere vigile sul calciatore austriaco, che è un elemento molto duttile, visto che può essere schierato in più ruoli. Il contratto di Alaba è in scadenza con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e al momento non si respira aria di rinnovo. Non è dunque da escludere che la dirigenza possa fare un tentativo per portarlo a Torino. Anche se adesso c’è un concorrente molto insidioso per i bianconeri, visto che anche il Manchester City sembra essere interessato al jolly dei bavaresi.