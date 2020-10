Dembele alla Juve, calciomercato. Gli affari tra Juventus e Barcellona potrebbero non essere terminati: dopo aver definito lo scambio Arthur-Pjanic, i due club starebbero ragionando anche su un’altra eventualità di mercato. Si tratterebbe di Ousmane Dembelè, che da tempo piace agli organi dirigenziali bianconeri.

Dembele alla Juve Calciomercato/ L’acquisizione di giovani di qualità e di prospettiva nell’ultima sessione di mercato è diventato un vero e proprio mantra per la Juventus; la Vecchia Signora si è rifatta il lifting con i vari Arthur, Kulusevski, Chiesa, McKennie, che hanno contribuito a svecchiare una rosa che era alla fine di un ciclo. In quest’ottica va collocata l’interessamento dei bianconeri per Ousmane Dembele: il giovane esterno francese di proprietà del Barcellona è reduce da una stagione non di certo esaltante con la maglia blaugrana, che ne ha ridimensionato fortemente il prezzo del cartellino.

Tuttavia, fino a poco tempo fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, nonché uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Dagli 80 milioni richiesti dal Barca un anno fa, ora Bartomeu si accontenterebbe di un assegno da 50 milioni: complice una stagione vissuta tra alti e bassi, in cui il transalpino non è mai riuscito ad esprimersi con continuità ad alti livelli. La Juve aveva da tempo fatto dei sondaggi per Dembelè, anche la concorrenza non manca.