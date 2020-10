Di Maria alla Juve, calciomercato: Paratici fiuta l’affare low cost, anche se…

Nelle ultime ore alla Juve è stato nuovamente accostato lo svincolato Angel di Maria, che non ha ancora raggiunto con il Psg l’accordo per il prolungamento. Sebbene l’argentino piaccia e non poco a Paratici, per la buona riuscita dell’operazione c’è un particolare da non trascurare.

Calciomercato Juventus Di Maria/ La sessione di calciomercato è appena terminata, ma il telefono di Fabio Paratici non smette di essere bollente. Il CFO bianconero è all’opera per cercare di piazzare qualche altro colpo a costo zero, sfruttando quella “miniera” rappresentata dal mercato degli svincolati. In questo senso sono tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora: da Calhanoglu a Cavani, passando per Milik, Alaba e Di Maria. E proprio sul talento argentino ex Manchester United sono in corso attente valutazioni dalle parti di Corso Galileo Ferraris.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, con il passare delle settimane diventano sempre più ridotte le possibilità che Di Maria possa rinnovare il suo contratto con i parigini, in scadenza tra meno di un anno. El Fideo richiede qualcosa come 8-9 milioni di euro annui, e Leonardo non sembra essere propenso ad accontentare le esose richieste del trequartista. Ecco perché la Juve osserva da molto vicino questa situazione, pronta a cogliere la palla al balzo qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.