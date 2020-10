Calciomercato Juventus, Demiral incedibile: respinte offerte monstre per lui

La Juventus crede tanto in Merih Demiral: il difensore turco, reduce da un brutto infortunio al legamento crociato anteriore della coscia sinistra, è stato fermo ai box per più di 8 mesi ma ora scalpita per rientrare. Sull’ex Sassuolo le sirene di mercato non si sono comunque placate.

Calciomercato Juventus Demiral offerte/ Una delle rivelazioni più importanti in casa Juventus la scorsa stagione è stata sicuramente Merih Demiral. Il centrocampista turco, infatti, nei pochi mesi in cui Maurizio Sarri lo ha potuto schierare titolare al fianco di Bonucci, ha dimostrato il motivo per il quale il club bianconero abbia sborsato più di 20 milioni di euro per strapparlo al Sassuolo: forza fisica, aggressività, innato senso della posizione e grande temperamento, che hanno impressionato molti addetti ai lavori.

Proprio quando sembrava essere diventato un vero e proprio titolare fisso all’interno dello scacchiere bianconero, però, il centrale rimase vittima di un grave infortunio al crociato, all’Olimpico contro la Roma. Da qui il calvario e la lunga riabilitazione, con Pirlo che gli ha concesso di giocare alcuni scampoli della gara contro la Sampdoria alla prima di campionato. Tuttavia, durante la sessione estiva di calciomercato, non sono stati i pochi i club che hanno bussato alla porta della Juve per capire la disponibilità del club bianconero a lasciar partire il proprio talentuoso difensore.