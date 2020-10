La Juventus è alla finestra per Zaniolo. Il giovane della Roma piace molto ai bianconeri ma si potrebbe delineare anche l’ipotesi rinnovo, i dettagli:

La Juventus non ha mai negato il forte, fortissimo interesse per Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista della Roma ha qualità davvero formidabili, un talento purissimo del nostro calcio che da tempo è nei radar bianconeri. Le richieste della società giallorossa sono sempre state molto alte e l’impossibilità di un esborso così importante, in questo periodo post Covid-19, non ha mai fatto – realmente – sbilanciare le offerte della Vecchia Signora. Un obiettivo che sembra sempre rimandato alla prossima sessione di mercato. Ma gli scenari che si potranno delineare sembrano concreti:

Calciomercato Juventus, Zaniolo ci siamo: bianconeri alla finestra ma…

Come viene riportato ne ‘La Gazzetta dello Sport‘, Nicolò Zaniolo sembra ancora fortemente legato ai colori della squadra della Capitale. L’obiettivo della Roma è infatti quello di prolungare il contratto con il proprio pupillo fino al 2025 con uno stipendio da 3 milioni di euro più bonus. Un autentico adeguamento di contratto proprio per correre ai ripari dall’assalto della Juventus e di altre squadre ai vertici europei, come il Tottenham di Josè Mourinho che sembrava molto interessata a garantirsi le prestazioni sportive di Nicolò. Dunque il futuro dell’italiano sembra ancora molto saldo ai colori giallorossi ma se il rinnovo, per qualche motivo, non dovesse andare a buon fine, allora i bianconeri risulterebbero nuovamente in polpe per l’acquisto del giocatore.