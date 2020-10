Juventus-Napoli mercoledì la sentenza: tutto quello che può succedere

Mercoledì arriverà la sentenza relativa al match di Serie A Juventus – Napoli. Ecco, dunque, tutto quello che potrà succedere:

C’è un giorno preciso per la sentenza definitiva relativa al futuro del big match di Serie A, Juventus – Napoli: mercoledì infatti si valuterà il da farsi. Ci sono diverse aspettative, da una parte la Juventus pensa che – alla fine – visto che il Napoli non si è presentato in campo si aspetta di vincere a tavolino avendo rispettato il protocollo, mentre invece i partenopei credono di essere nella parte della ragione avendo rispettato la legge. Insomma gli scenari che si potrebbero delineare sono però due in particolare, ecco quali:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala è sempre più vicino

Gli scenari che si potrebbero delineare sono in particolare due:

La conferma della partita vinta a tavolino dai bianconeri per 3-0, per aver rispettato il protocollo della Lega Calcio.

Il rinvio della partita a data da destinarsi, che probabilmente sarà intorno a gennaio, e una multa più un punto in meno di penalità al Napoli.

Ma intanto Repubblica svela di un video “segreto” che scagionerebbe i partenopei.

Un video che dovrebbe scagionare il Napoli sulla mancata partenza per Torino in vista del match: le immagini del video sono dei droni che hanno registrato l’allenamento di rifinitura sostenuto il 3 ottobre a Castel Volturno dagli azzurri, facendo così vedere che i partenopei si stavano allenando regolarmente per il match di Serie A.

LEGGI ANCHE>>>Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: ecco cosa filtra dal club bianconero

A scriverlo è come dicevamo poc’anzi, l’edizione odierna di ‘Repubblica‘, che spiega come questo filmato possa essere in qualche modo l’escamotage per evitare la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Il filmato dura circa ottanta minuti e fa vedere come la squadra si stava preparando al match in trasferta, la partita contro la Juventus. Dunque se dovesse essere preso al vaglio questo filmato, a fermare la partenza degli azzurri potrebbe essere stato l’Asl di Napoli. Mercoledì sapremo cosa accadrà, ma i bianconeri si faranno trovare comunque pronti anche nell’eventualità del recupero del match.