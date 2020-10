Castrovilli alla Juve, calciomercato: dopo Chiesa, altro colpo dalla Viola?

Calciomercato Juventus, poche giorni dopo la conclusione della telenovela legata a Chiesa, si ritorna a parlare di un interessamento dei bianconeri per uno dei gioielli di Rocco Commisso. Si tratta questa volta di Gaetano Castrovilli, autore di un inizio di stagione davvero esaltante.

Calciomercato Juventus Fiorentina Castrovilli/ La sessione estiva da poco è terminata, ma le voci di mercato continuano a rincorrersi in maniera irrefrenabile. Gli addetti ai lavori già sono all’opera per cercare di imbastire sottotraccia delle trattative con le quali cercare di migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori. Uno dei club sicuramente “on fire” è la Juventus, la cui sessione trasferimenti è stata orientata verso un generale ringiovanimento di una rosa che appariva consunta e logora, come evidenziato nella seconda parte di stagione, quella del post lockdown, dove i bianconeri sono riusciti ad agguantare lo scudetto per il rotto della cuffia.

Gli ultimi giorni di trattative sono state monopolizzate dall’affare che ha portato Chiesa alla Juve. Tuttavia, le negoziazioni tra i bianconeri e il club gigliato potrebbero non essere terminate qui. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, già in estate Paratici avrebbe effettuato dei sondaggi piuttosto concreti per Gaetano Castrovilli. L’ex Cremonese, che si è consacrato ad alti livelli lo scorso anno, è stato autore anche questa stagione di una partenza sprint, impreziosita già da due goals. Le sue giocate, ovviamente, non hanno di certo lasciati indifferenti gli addetti ai lavori.