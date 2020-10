Juventus, contro il Crotone è pronto a giocare dall’inizio

La Juventus ha iniziato a preparare quella che sarà la prossima partita di campionato per la squadra di Andrea Pirlo.

I bianconeri sabato pomeriggio saranno di scena a Crotone, in una sfida che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I calabresi infatti sono ancora a secco di punti, ma nelle partite disputate hanno sempre dimostrato una ottima organizzazione tattica ed un gioco fluido. Stroppa però deve lavorare ancora sulla fase difensiva per evitare anche errori individuali che finora sono costati cari.

Juventus, Arthur si candida a titolare