Ha giocato anche nella Juventus, oggi è il centravanti della Lazio e della nazionale italiana. Ma non dimentica i suoi trascorsi.

Parliamo ovviamente di Ciro Immobile, giocatore che negli ultimi anni ha avuto delle medie realizzative davvero incredili. Sempre più un idolo per i tifosi biancocelesti e sempre più importante anche per la nazionale di Roberto Mancini. Il suo nome è onnipresente nella lista dei convocati del ct e non ci sono dubbi sul fatto che sarà uno dei sicuri protagonisti del prossimo europeo.

Juventus, Trezeguet l’esempio di Immobile

L’attaccante della Lazio ha parlato ai microfoni di France Football e – come riportato anche dal Corriere dello Sport – tra le altre cose ha parlato anche della sua carriera e sui calciatori che per lui sono stati dei grandi esempi, dei modelli da seguire per crescere e diventare così forte. “Mi piace citare David Trezeguet, con cui ho lavorato alla Juve. Mi ha lasciato un’impressione incredibile, in area non ho mai visto uno come lui. Aveva coordinazione e tecnica per segnare su qualsiasi tipo di cross con qualunque parte del corpo” ha detto Immobile.

