Dalla Francia arriva un retroscena di mercato riguardante Aouar, uno degli obiettivi della Juventus: sembrava tutto fatto per il centrocampista ma…

Dalla Francia, esattamente da ‘France Football’ arriva un retroscena di mercato riguardante l’operazione per portare il centrocampista francese Aouar alla Juventus. Proprio sull’editoriale francese si dava l’operazione come “già fatta”. L’acquisto del centrocampista francese per una cifra complessiva di 50 milioni di euro era già in porto. Nell’operazione, anticipando Arsenal e Real Madrid che erano anche forti sul calciatore, per convincere i francesi, la Juventus aveva proposto anche il cartellino in prestito di Federico Bernardeschi.

LEGGI ANCHE>>>Alaba alla Juventus, Calciomercato: pioggia di conferme

Calciomercato Juventus, dalla Francia il retroscena “Ha fatto saltare la trattiva…”

Secondo l’editoriale francese la Juventus aveva trovato l’accordo con il Lione per l’acquisto a titolo definitivo di Aouar: 50 milioni più il prestito dell’esterno italiano Federico Bernardeschi. Un operazione che aveva il benestare anche dell’allenatore Rudi Garcia, molto affascinato dal calciatore italiano. La Juventus era riuscita anche a scavalcare le gerarchie di Real Madrid e Arsenal ma, secondo ‘France Football’, è stato proprio Bernardeschi a far saltare l’intera operazione. Infatti, quanto viene scritto, evidenzia di una mancata volontà del calciatore di lasciare il campionato italiano e di andare al Lione, squadra che non reputata all’altezza.