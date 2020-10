Dembele alla Juventus, calciomercato: l’assist arriva dai blaugrana

Calciomercato Juventus, Dembele è stato messo alla porta dal Barcellona. Secondo quanto riferito da tuttojuve24, infatti, il francese non rientrerebbe affatto nei progetti dei blaugrana, con Koemann che lo avrebbe di fatto estromesso dagli allenamenti con i compagni.

Calciomercato Juventus Dembele Barcellona/ Che a Barcellona si respirasse aria pesante, lo si era percepito da tempo. Le noti vicende legate a Messi e Suarez avevano sollevato un vero e proprio polverone, solo apparentemente mitigato dai vertici dirigenziali del club spagnolo. Un altro epurato di lusso, secondo quanto ribadito anche dalla stampa spagnola, risponde al nome di Ousmane Dembelè. Il francese, infatti, che con la maglia del Barca non è mai riuscito ad esprimersi con costanza ad alti livelli, è di fatto finito fuori rosa. Smaltito i postumi di un problema muscolare che portava con sé dal finire della scorsa stagione, non è stato reintegrato in rosa da Koemann, che lo ha invitato ad allenarsi a parte.

Decisione che ha indispettito molto l’esterno, che è andato su tutte le furie: sarebbero volate parole grosse nel corso di uno degli ultimi allenamenti, con la situazione che sta precipitando giorno dopo giorno. L’entourage del calciatore sta cominciando a guardarsi intorno, alla ricerca di un club che possa investire sul proprio assistito. Tra le squadre che hanno manifestato maggiore interesse c’è la Juventus, con Paratici che già sul finire di questa sessione di calciomercato ha provato ad imbastire uno scambio con Bernardeschi.