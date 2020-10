Juventus, altro giocatore positivo al Covid-19: squadra in isolamento

Per la Juventus arriva un’altra tegola a pochi giorni dal ritorno della serie A. Un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19.

Nella giornata di ieri i bianconeri hanno dovuto fare i conti con la positività di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese è risultato positivo dopo il tampone effettuato con la sua nazionale. Sta bene fisicamente e salterà sicuramente un paio di partite. Oggi invece è arrivata la notizia di un altro giocatore bianconero risultato positivo al Coronavirus.

E’ il centrocampista McKennie ad essere risultato positivo dopo un controllo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero sul suo sito internet. Ora la squadra è in isolamento fiduciario.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

