Juventus-Napoli, è arrivato finalmente il verdetto del giudice sportivo riguardo la partita dello Stadium che non è stata disputata.

I partenopei infatti non si sono presentati allo Stadium nell’ultimo turno disputato per la positività di alcuni elementi e per lo stop imposto dalla Regione Campania. C’era grande attesa per capire quale sarebbe stata la decisione del giudice riguardo questo match, anche perchè la decisione potrebbe essere un precedente importante considerando anche la situazione legata al Covid-19 in continua evoluzione.

Juventus, vittoria a tavolino contro il Napoli

Ebbene il giudice sportivo Gerardo Mastandrea, dopo aver esaminato i documenti, – come si legge su Sportmediaset – ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino alla Juventus per 3-0 e di comminare un punto di penalizzazione in classifica alla squadra di Rino Gattuso per non essersi presentata sul terreno di gioco dello Stadium lo scorso 4 ottobre. Una decisione che sicuramente alimenterà in queste ore il dibattito sui social tra gli appassionati di calcio. Un dibattito che si preannuncia davvero rovente.