Calciomercato Juventus, quale futuro per Khedira? Lo scenario

Il futuro di Sami Khedira alla Juventus è ancora avvolto nel mistero. Il centrocampista tedesco, che ha rifiutato tutte le proposte di buonuscita messe sul piatto dal club bianconero, al momento si sta allenando regolarmente con il gruppo, anche se non è certo di restare a Torino.

Calciomercato Juventus Khedira/ Sembrava uno dei principali indiziati a partire, eppure è rimasto, a dispetto delle voci che lo vedevano costantemente lontano da Torino. Stiamo parlando di Sami Khedira, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo giugno. Il club bianconero non ha nessuna intenzione di prolungarglielo, e anche per questo Paratici ha cercato di trovare in tutti i modi con il calciatore un accordo per la buonuscita, non pervenendo però ad una soluzione che potesse accontentare entrambe le parti.

L’ex Real Madrid percepisce a Torino circa 6 milioni di euro, e tale è stata la richiesta che la mezzala ha fatto alla Juventus per quanto concerne l’ammontare della buonuscita, con Paratici che non è mai andato oltre i 3 milioni di euro, cercando di trovare un’intesa sulla falsariga di quanto avvenuto con Higuain, poi accasatosi all’Inter Miami.