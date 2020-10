Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un centrocampista

Il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe vedere la dirigenza bianconera impegnata a regalare delle nuove pedine ad Andrea Pirlo.

Certo molto dipenderà da come saranno affrontati i prossimi mesi, l’augurio è che ovviamente non ci sia alcun infortunio e che giovani come Frabotta possano magari crescere conquistando sempre più spazio nella formazione bianconera. La Juventus però come sempre non guarda solo alla stagione in corso ma anche al futuro. Ed è per questo che pare possa tornare di moda un forte centrocampista che possa dare ancora maggiore qualità alla linea mediana.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma per Aouar

Come riporta Sportmediaset infatti non è da escludere che a gennaio possa esserci un ritorno di fiamma per il centrocampista del Lione Aouar. Che nell’ultima sessione sembrava essere vicino a lasciare la squadra di Rudi Garcia ma che alla fine è rimasto in Francia, viste anche le richieste economiche del club. Tuttavia il calciatore sarebbe rimasto nei radar della Juve, pronta in caso a fiutare l’affare.