Calciomercato Juventus, Dybala al Chelsea: bomba dall’Inghilterra

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Express il talento argentino sarebbe corteggiato dal Chelsea, che avrebbe avuto dei contatti informali con l’entourage della Joya, Jorge Antun.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA CHELSEA/ In queste ore in casa Juventus a tenere banco è il caso Dybala. L’attaccante argentino, infatti, che sembrava a un passo dal suo rinnovo con i bianconeri, non ha ancora firmato il tanto agognato prolungamento contrattuale e il suo addio non è affatto da escludere. Sebbene nei giorni scorsi la fumata bianca sembrava a un passo sulla base di un quadriennale a circa 11 milioni più bonus, la pista sembra essersi nuovamente raffreddata, con l’entourage dell’argentino che starebbe cominciando a guardarsi attorno per sondare la disponibilità di altri club.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, oltre al Manchester United e al Tottenham, c’è da segnalare anche l’interessamento del Chelsea, autore quest’anno di una campagna acquisti che definire faraonica sarebbe soltanto un eufemismo. Il club Campione d’Italia valuta il proprio gioiello circa 80 milioni di euro, ma chiaramente laddove Dybala non dovesse rinnovare, la prossima estate si troverebbe esattamente ad un anno dalla scadenza naturale del contratto.