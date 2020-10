Juventus, bilancio in perdite per 89,7 milioni. Confermato Paratici.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Juventus Football ha reso noto e approvato i dati in merito al bilancio della società

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ha reso noto e i dati relativi albilancio della società bianconera chiuso lo scorso 30 giugno, come riportato anche in un sondaggio di ‘Sportmiediaset‘. La passata stagione sportiva del 2019/20 si è chiusa con una perdita pari a 89,7 milioni di euro, quasi il doppio rispetto alla stagione precedente, ma era anche auspicabile visto il periodo il periodo di crisi economia e sanitaria del Covid-19. La Juventus ha però annunciato una nuova struttura organizzativa per concentrare le proprie attività in due punti: Area Football e Area Business, confermando la presenza diretta del direttore sportivo Fabio Paratici sulla Prima Squadra, e sotto di lui Federico Cherubini che prenderà le veci di Football Director, il ruolo che era di Paratici prima ai tempi di Marotta.

