Caso Suarez, parla il presidente Agnelli: “Juventus estranea ai fatti…”

Il presidente Agnelli si è espresso sul caso relativo all’esame di Suarez sostenendo che la Juventus è estranea ai fatti accaduti…

Il presidente Agnelli è tornato a parlare del caso Suarez, come sappiamo, il riferimento è chiaramente all’esame sostenuto per ottenere la cittadinanza italiana. Per la prima volta il presidente della Juventus ha voluto rispondere direttamente agli azionisti in vista dell’assemblea proprio sull’argomento, dicendo:

“Le frasi riportate non corrispondono alle telefonate, sono frutto di un racconto distorto effettuato improvvidamente da personaggi tenuti all’osservanza del segreto istruttorio. L’indagine è in corso ed è coperta dal segreto come più volte ribadito dal procuratore Cantone. La Juventus è estranea alla vicenda dell’esame di Suarez, che il giocatore ha deciso di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato la volontà di non tesserarlo”.

