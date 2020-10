Seduta di allenamento oggi per la Juventus in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i bianconeri impegnati a Crotone.

Una trasferta sicuramente non semplice per i ragazzi di Andrea Pirlo. Sia perché i calabresi devono assolutamente conquistare un risultato positivo dopo i primi passi falsi, match nei quali comunque hanno espresso un buon gioco. Sia perché il tecnico bianconero si ritrova con diversi problemi di formazione. Tanti elementi sono rientrati proprio nelle ultime ore dopo gli impegni con le nazionali. E tra gli ultimi indisponibili ci sono Ronaldo e McKennie, entrambi positivi al Covid.

“E’ proseguita oggi pomeriggio al JTC la preparazione per la gara di sabato sera con il Crotone. Seduta per il gruppo a base di possessi palla e partitella, mentre i Nazionali rientrati dai propri impegni hanno svolto lavoro personalizzato di recupero. Domani, vigilia di Crotone-Juve, allenamento in programma nel pomeriggio” si legge sul sito internet bianconero. Dunque nessun particolare problema nella seduta di oggi, domani ci sarà magari qualche indicazione in più riguardo l’undici che giocherà nella terra di Pitagora.

