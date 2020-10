Juventus, la replica di Agnelli a Spadafora sul “caso Ronaldo”

La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, risultato positivo e fuori per le prossime partite. Anche di lui ha parlato Andrea Agnelli.

Il presidente bianconero nel pomeriggio è stato impegnato in una lunga conferenza stampa nella quale ha parlato di molti aspetti della stagione che attende la squadra di Andrea Pirlo. E tra gli argomenti di discussione anche la positività di Ronaldo e le parole del ministro dello Sport Spadafora che ha parlato di come il portoghese potrebbe aver violato il protocollo Covid.

Come riporta Tuttosport, in difesa di Cristiano Ronaldo è arrivato il commento proprio del presidente Agnelli. Che ha voluto replicare così alle parole del ministro Spadafora: “Dovete chiamare il ministero della Salute e degli Interni e farvi spiegare cos’ha violato. Io per la Juventus applico il protocollo federale. Se poi uno viene preso a 150 chilometri all’ora dall’autovelox, io non so spiegarle perché l’autovelox era lì e perché funzionava. Bisogna chiederlo alle autorità competenti. Io sono un dirigente sportivo e mi curo di quello” ha spiegato il massimo dirigente bianconero.

