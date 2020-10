Juve, dove sei? La prestazione contro il Crotone è inaccettabile: l’analisi

Un Crotone volitivo e combattivo domina per larghi tratti della gara e porta a casa un punto che alla formazione di Stroppa, se ragioniamo nel computo dei 90 minuti, va anche stretto. Juve molle, abulica, priva di identità e di mordente: urgono correttivi per evitare figure del genere in Europa.

Crotone-Juventus prestazione/ Che la Juve avesse bisogno di tempo per assimilare i nuovi dettami tecnico-tattici di Andrea Pirlo era da mettere in preventivo. Nuove idee, nuovo stile di gioco: a cominciare dal modulo, che in fase di impostazione diventa a 4 e in quella di ripiegamento a tre. Proseguendo poi per gli interpreti, di molto cambiati rispetto alla passata stagione in virtù di una campagna acquisti molto attiva sia sul fronte entrata che in quello uscite. Ma la prestazione fornita dai bianconeri in quel di Crotone è assolutamente inaccettabile.

Sin dalle battute iniziali gli uomini di Pirlo sono scesi in campo senza mordente, senza grinta, determinazione, rischiando a più riprese di andare sotto. Cosa che è fisiologicamente successa per il regalo fornito da Bonucci agli avanti crotonesi: Simy dal dischetto apre e scarta il pacchetto. Messi alla corda, gli ospiti non reagiscono. Anzi, sono proprio gli uomini di Stroppa a tenere il pallino del gioco, con Reca e Simy autentiche spine nel fianco di una difesa che si apre come le acque del Mar Rosso al cospetto di Mosè: e pensare che tra poche settimane bisognerà affrontare Messi…