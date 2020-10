Juventus, i convocati: a Crotone importante rientro

La Juventus è pronta questa sera per affrontare in trasferta il Crotone di Giovanni Stroppa. Ecco l’elenco dei convocati.

LEGGI ANCHE –>Chiesa, primo allenamento in bianconero: a Crotone giocherà?

Una partita che non si preannuncia affatto semplice per la formazione bianconera, che in questa gara nella terra di Pitagora dovrà fare a meno di importanti elementi, tra cui anche McKennie e Cristiano Ronaldo che sono risultati positivi al Covid. Andrea Pirlo, l’allenatore della Juve, ritrova però un calciatore importante che sembrava essere in dubbio, ovvero Paulo Dybala. L’argentino fa regolarmente parte dell’elenco dei convocati.

Juventus, i convocati per il Crotone