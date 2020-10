Crotone Juventus, la Diretta Live della gara sul nostro sito

Diretta Live di Crotone Juventus: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita dell’Ezio Scida, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Crotone Juventus Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo il passo falso dell’Inter nel derby, la Juventus di Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di guadagnare tre punti importanti con i quali poter tenere la scia del Milan capolista, che guida a punteggio pieno. Impegno da non sottovalutare per i bianconeri che, sebbene si presentino all’Ezio Scida di Crotone con tutti i favori del pronostico dalla propria parte, non devono sottovalutare il delicato impegno contro gli uomini di Stroppa.

Anche perchè la defezione di Cristiano Ronaldo non è assolutamente da sottovalutare. Il portoghese, che attualmente è in isolamento per guarire dalla positività al Covid 19 ( sebbene asintomatico) salterà anche l’impegno di Champions di martedì contro la Dinamo. In attacco Pirlo sceglie di confermare Kulusevski e Morata, affianco ai quali agirà Federico Chiesa, che fa il suo esordio con la maglia della Juventus. Dal primo minuto giocherà anche il neo acquisto Arthur, mentre sulla fascia la “Vecchia Signora” si rifa giovane: Pirlo sceglie dal primo minuto Frabotta e Portanova.