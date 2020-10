Juventus, un calciatore del Crotone positivo al Covid

Oggi per la Juventus è il giorno della trasferta in Calabria. Alle ore 20.45 affronterà infatti il Crotone di Giovanni Stroppa.

Una squadra che non ha nemmeno un punto in classifica ma che sul piano del gioco si è fatta apprezzare per delle prestazioni molto positive. Insomma un avversario da non sottovalutare per i bianconeri, alle prese con diverse assenze. Assenze pesanti che ci saranno anche tra i calabresi, su tutte quelle di Benali e Riviere. Alla lista si è aggiunto anche un altro calciatore, Dragus, risultato positivo al Covid nelle ultime ore.

