Dinamo Kiev Juventus, Chiellini: “Importante fare punti domani”

Le parole in conferenza stampa di Giorgio Chiellini prima della sfida tra Dinamo Kiev e Juventus, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco quanto dichiarato dal centrale.

Chiellini Dinamo Kiev Juventus conferenza stampa/ La classica partita da non sbagliare per la Juventus di Andrea Pirlo che si presenta alla prima giornata della fase a gironi di Champions League dopo la deludente parentesi di Crotone, dove Morata e compagni non sono andati oltre uno scialbo 1 1 contro i padroni di casa. Di questo, e di tanto altro, ha parlato in conferenza stampa il capitano Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole:

“Sicuramente dopo le Nazionali non era di certo facile riuscire a recuperare importanti energie fisiche e mentali. Venivamo da un tour de force abbastanza importante ed eravamo tutti molto provati. Sono stati inseriti nel gruppo molti elementi giovani, a cui va dato del tempo per inserirsi in modo giusto all’interno dei meccanismi di squadra. Fondamentale è lavorare insieme e sapersi inserire in maniera importante all’interno dei meccanismi di squadra.”