Il centrocampista tedesco Sami Khedira si sta allenando con il gruppo nonostante sia fuori dalla lista per la Champions League.

In casa bianconera Sami Khedira si sta allenando con il gruppo. Il centrocampista tedesco è fuori dalla lista Champions League ma in questi minuti si sta allenando in vista della sfida di Champions League contro la Dynamo Kiev che sarà in programma domani. Il tedesco è stato escluso da Andrea Pirlo ma il centrocampista si è voluto, comunque, allenare con il resto dei compagni. Un allenamento di rifinitura insieme a De Ligt, fuori per infortunio.

Juventus, Sami Khedira si allena con il gruppo ma…

Il caso del centrocampista tedesco ha ancora molte incognite da risolvere, giusto ad inizio stagione, nella presentazione del nuovo allenatore, Andrea Pirlo aveva risposto alle domande dei giornalisti specificando che alcuni giocatori, poi partiti, non avrebbero più fatto parte del progetto. Fra i profili in partenza, insieme a Matuidi e Higuain, c’era anche il tedesco Sami Khedira. Un contratto decisamente pesante per le casse bianconere anche per il poco minutaggio di gioco, complice i vari infortuni che hanno visto il centrocampista più fuori che dentro il campo negli ultimi due anni. Inizialmente infatti la Juventus aveva proposto la risoluzione del contratto, che ad un certo momento, sembrava cosa fatta. Ma Khedira ha voluto continuare in bianconero nonostante tutto, con tanto di post Instagram in cui giurava amore eterno alla Juventus.