Calciomercato Juventus, Conte chiama Dybala: Inter all’assalto

Calciomercato Juventus, anche ieri Andrea Pirlo ha lasciato in panchina la Joya per un’ora. La sensazione è che l’argentino non sia al centro del progetto tattico del neo allenatore, e non è esclusa una separazione a fine stagione. Sulle tracce dell’attaccante ci sarebbe anche l’Inter

Dybala Calciomercato Inter Juventus/ La grana Dybala continua a tenere banco in casa Juventus. Quando tutto sembrava essere pronto per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, la frenata improvvisa ha rimesso tutto in discussione. Al momento non ci sono in agenda incontri tra l’entourage del calciatore e i vertici dirigenziali bianconeri, e questa la dice lunga sulla volontà della dirigenza di corso Galileo Ferraris di prendere tempo per valutare il da farsi. la distanza tra domanda ed offerta è ancora molto ampia. Dybala chiede un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione, mentre la Juve non vorrebbe andare oltre il muro degli undici milioni. nei giorni scorsi si era parlato di un possibile accordo a 11,5 milioni più bonus, notizia però smentita dalle parti in causa.

Dopo la panchina di Crotone, anche contro la Dinamo Kiev l’argentino è rimasto in panchina per quasi un’ora, sebbene l’attacco bianconero dovesse fare a meno di un certo Cristiano Ronaldo. Che i rapporti tra la Juve e il fantasista non siano idilliaci, è facile desumerlo da alcuni comportamenti dell’ex Palermi, dai quali si evidenzia un certo nervosismo per la situazione che si è venuta a creare. Ecco perché molti club, italiani e stranieri, stanno valutando con molta attenzione la vicenda, pronti ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Tra queste squadre c’è sicuramente l’Inter, con Conte che stravede per la Joya, considerato un vero e proprio attaccante moderno.